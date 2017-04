Mais de 7 toneladas de drogas foram apreendidas na Operação Tiradentes

O 13º Batalhão da Polícia Militar divulgou balanço da Operação Tiradentes que apreendeu mais de 7 toneladas de drogas e prendeu 60 pessoas em Mato Grosso do Sul durante a operação Tiradentes, realizada entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21).

A Polícia Militar ainda atendeu 427 ocorrências, aplicou 214 autos de infração de trânsito, apreendeu 23 veículos, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão, apreendeu 4 armas e recuperou 3 veículos. O trabalho, que faz parte de uma mobilização nacional de policais militares, envolveu 974 homens e 199 viaturas no estado.

O helicóptero, recentemente entregue à PM de Mato Grosso do Sul e que tem atuado no capital, também foi usado no trabalho. A aeronave funciona como uma plataforma de observação, que permite aos militares visualizarem movimentações suspeitas a uma distância de 10 quilômetros em um ângulo de 360º.