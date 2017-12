Mais de 700 crianças carentes receberão presentes em uma festa de Natal

Com festa de Natal Papai Noel, o projeto Passos Para o Futuro, entrega de 760 sacolas de presentes para crianças carentes de Campo Grande no dia 12 dezembro.

Pela primeira vez na Capital sul-mato-grossense, o projeto tem o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz a essas crianças. Foram escolhidas para a ação em Campo Grande, crianças do Jardim Noroeste e dos bairros Dom Antônio e Vida Nova que receberão as sacolinhas com os presentes.

A adesão dos participantes em Campo Grande foi bastante positiva. Apenas cinco dias depois da divulgação da campanha, todas as sacolinhas do projeto já haviam sido ‘adotadas’.

“Quando estive em São Paulo e conheci o projeto fiquei encantado, por isso quis trazê-lo. Está sendo muito gratificante. As pessoas ficaram muito motivadas e entenderam que o sentido do projeto é o amor e a doação ao próximo. Cada um dessas sacolinhas, além dos presentes, estão repletas de carinho”, explica Jefferson de Almeida.