Mais de 700 lenços foram arrecadados durante Campanha Outubro Rosa

Foi realizado na manhã desta quarta-feira (1º) o encerramento oficial da campanha “Outubro Rosa: Doe Lenços”, promovida pela Assembleia Legislativa de MS.

O objetivo principal da campanha foi a arrecadação de lenços de cabeça para mulheres com câncer, uma iniciativa do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) e da Fundação Carmem Prudente de MS (FCPMS).

Ao todo, 792 lenços de cabeça foram arrecadados. A arrecadação, segundo a deputada estadual Mara Caseiro, foi uma forma de alertar a população sobre os perigos do câncer de mama e colocar a prevenção como um tema a ser discutido pela sociedade sul-mato-grossense.

“A campanha surtiu efeito não só de doação, mas também de prevenção. Foi uma forma de conscientizar nossas mulheres e a população em geral, de chamar a atenção para a importância do cuidado preventivo com o próprio corpo”, argumentou a deputada.

O presidente do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, Cláudio Osório Machado, conta que durante o Outubro Rosa foram realizados cerca de 1.900 exames totalmente gratuitos para as mulheres que buscaram o hospital e, destes, 200 casos estão sob investigação e 30 casos de câncer foram confirmados. “O resultado da campanha foi muito bom e as mulheres que estão em tratamento procuram muito o lenço porque ajuda a levantar a autoestima”, afirmou ele.

Durante o evento ainda foi lançada, pelo Hospital do Câncer, a campanha Novembro Azul, que visa alertar o cuidado que se deve ter com a saúde masculina e os perigos do câncer de próstata. No local foi disponibilizada coleta de sangue para identificar, por meio do exame de PSA, a presença ou não da doença.

Estiveram presentes também na solenidade a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Magda Braz Alves; o defensor público-geral do Estado, Luciano Montalli; o defensor público Humberto Bernadino Sena; a presidente da Associação Bela Idade, Vitória Emília Cance; a presidente do grupo GBI Pantanal Viva Vida, Clarinda Maria Borges; e representando a primeira-dama de MS estava a a mãe do governador do Estado, Zulbima Azambuja.