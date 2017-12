Mais de 9 mil atendimentos foram realizados no Centro de Educação Ambiental da Capital

A população campo-grandense conta com quatro Centros de Educação Ambiental – CEA’s, gerenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), em diferentes regiões da Capital. São espaços que têm como objetivo contribuir para a promoção e apoio ao processo de educação ambiental em Campo Grande.

Os CEA’s acompanham o calendário escolar e por meio de práticas de Educação Ambiental alcançaram aproximadamente 9.000 atendimentos/visitantes, entre alunos de escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio, universitários, professores, idosos, associação de moradores, pesquisadores, órgãos públicos, ONGs e empresas.

Empresas e outras instituições públicas também podem utilizar o espaço do CEA para promover palestras, encontros, reuniões e cursos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Deste modo, crianças, jovens e adultos cada vez mais preocupados com as questões ambientais, encontram no CEA, um aliado para reflexões sobre a questão ambiental.

Os CEA’s contam uma estrutura completa, composta por auditório, espaço multiuso, trilha ecológica, espaços de convivência, entre outros. Também são locais onde se primam pela constante buscar por inovações em seu espaço e atividades, para tornar cada vez mais acessível e atrativo os ensinamentos ambientais.

As atividades do CEA Florestinha são realizadas em parceria com a Polícia Militar Ambiental por meio do Projeto Florestinha. Conforme as informações, o Projeto esteve presente em 102 escolas públicas e privadas de 16 municípios do Estado.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana José Marcos da Fonseca, enfatiza a importância dos espaços “Destacamos a importância em se promover a Educação Ambiental, os CEAs são espaços de extrema relevância que proporcionam o conhecimento, o debate às políticas públicas municipais voltadas ao meio ambiente e aproximam a população da nossa fauna e flora. Lembrando sempre que a conscientização ambiental, por meio da Educação Ambiental, é o primeiro passo para a mudança em nossas atitudes”.

Os CEA’s estão localizados:

- Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santino (CEA Polonês), na rua Corveta, n. 141, Carandá Bosque;

- Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar (CEA Imbirussu), na Avenida Amaro Castro Lima, n. 2200, Vila Popular;

- Centro de Educação Ambiental Cônsul Assaf Trad (CEA Florestinha), na Avenida Cônsul Assaf Trad, s/n, saída para Cuiabá;

- Centro de Educação Ambiental CEA Anhanduí, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n° 3710, Bairro Guanandi II.