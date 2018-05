Mais de 95 quilos de maconha são encontrados em veículo

Policiais militares receberam denúncia na manhã desta quarta-feira (16), que havia um veículo Peugeot/207 prata, aparentemente abandonado, próximo ao Rio dos Mortos na Rodovia MS-295, próximo a Iguatemi.

Ao se deslocarem até o local, os policiais encontraram o veículo abandonado e caído na margem esquerda da rodovia.

Devido ao forte cheiro que saía do veículo foi realizada uma busca detalhada, onde os policiais encontraram vários tabletes de maconha totalizando 95,065 quilos, enrolados em uma fita adesiva no painel, no forro dos bancos, nas portas dianteiras e traseiras e em um fundo falso na porta do bagageiro.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi para as devidas providências.