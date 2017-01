Na manhã deste domingo (8), mais de mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização na BR-463, em Ponta Porã,

O veículo VW/GOL 1.0 GI, conduzido por um homem de 32 anos foi abordado e durante fiscalização foram encontrados no interior do veículo 1.250 pacotes de cigarro.

O motorista assumiu a propriedade da mercadoria e disse que a comprou no Paraguai e iria revendê-la em São José do Rio Preto/SP. Com ele, ainda foram encontrados 3g de maconha e nove unidades de jóias. Em consulta ao sistema, foi constatado três mandados de prisão em aberto.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã.