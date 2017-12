Mais de R$2,5 milhões em dívidas foram negociados na Capital

Mais de de R$2,5 milhões em dívidas foram negociadas por campo-grandenses durante a 12ª edição da campanha de Recuperação de Crédito Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em parceria com a Boa Vista Serviços/SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

O montante superou em 66,67% o valor de recuperação esperado para todo o período, e representa a exclusão de 2.846 títulos do banco de dados do SCPC.Durante a Campanha, que aconteceu do 20 de novembro a 15 de dezembro, mais de 12 mil pessoas foram atendidas.

Segundo a gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro, os consumidores estão mais conscientes diante do cenário econômico do País.

“Ultrapassamos as expectativas dos valores negociados, o que faz dinheiro voltar circular na economia local. Cumprimos o objetivo de disseminar o método de conciliação como ferramenta de negociação, para oportunizar ao consumidor condições especiais para quitar seus débitos e, principalmente, auxiliar as empresas a recuperar o créditos que já consideravam perdidos”, finalizou.