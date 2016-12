Mais de seis toneladas de maconha é apreendida em Bataguassu

Foram necessárias mais de seis horas para retirar e pesar as mais de seis toneladas de maconha apreendidas na tarde desta segunda-feira (19), na divisa de São Paulo, em Bataguassu. A droga foi apreendida em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 267.

Durante a abordagem da PRF, o motorista, não identificado, de uma carreta Scania/R 440 com placa de Curitiba, Paraná, carregada fardos de farelo fugiu com o veículo em movimento. A carreta seguia sentido São Paulo quando foi abordada.

Dentro da carreta foram encontrados documentos do cavalo-trator e do reboque com indícios de falsificação, além de sinais de adulteração dos elementos de identificação que indicam a possibilidade de ser produto de roubo ou furto.

Mais de seis horas foram necessárias para que a carga fosse descarregada, retirada e pesagem da droga. O motorista não foi encontrado até agora, mas as Polícias da cidade fazem buscas na região.