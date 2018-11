Mais de um milhão de passageiros são esperados nos aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares de quinta-feira (1º) até segunda-feira (5), em razão do Dia de Finados. Segundo a Infraero, o número representa alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados aproximadamente 973 mil embarques e desembarques nos terminais administrados pela empresa.

A empresa também espera um aumento na movimentação das aeronaves. São estimados 8.889 pousos e decolagens, número que representa alta de 3,7% em relação aos 8.575 voos comerciais registrados em 2017. Para atender o movimento durante o feriado, a Infraero deverá intensificar os trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. “A empresa também realizou ajustes preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros”, diz a nota divulgada pela empresa.