Mais dois morrem em acidente nas estradas de MS

Mais duas mortes foram registradas nas estradas de Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal um colisão frontal em Ribas do Rio Pardo causou a morte de duas pessoas ainda não identificadas, além de quatro pessoas feridas que foram encaminhadas para o Hospital Municipal.

As duas vítimas fatais estavam em um veículo Gol com placas de Chapadão do Sul e o outro veículo também era um Gol com placas de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 2h e causou interdição parcial com congestionamento próximo ao acidente, para que a perícia pudesse trabalhar.