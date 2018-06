Mais ruas serão interditadas para realização das obras do “Reviva centro”

A assessoria da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, informa que devido às obras do “Reviva centro”, as ruas 14 de Julho e Maracaju sofrerão interdições a partir das 6h, desta quarta-feira (27). A informação foi divulgada nesta terça-feira (26), no site da prefeitura municipal da capital.

O trecho da rua 14 de Julho, entre a rua Cândido Mariano e rua Maracaju ficará totalmente interditado. Já a rua Maracaju, entre a rua 13 de Maio e rua 14 de Julho vai ficar com uma faixa exclusiva de transporte público.

A Agetran informou ainda que a avenida Fernando Correa da Costa, no trecho entre a rua 14 de Julho e a rua 13 de Maio continuará interditada.