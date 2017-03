Mais um detento que fugiu da Delegacia de Brasilândia se entrega a Polícia

Mais um detento que fugiu da Delegacia de Polícia em Brasilândia, no último domingo (26), se entregou a Polícia de Três Lagoas, na última quarta-feira (29). Agora, de onze presos, seis já foram capturados.

De acordo com o Setor de Investigações Gerais (SIG), o nome do fugitivo é Cláudio Ademir Pereira, que cumpre pena por tráfico de drogas.

Segundo o Delegado Rodrigo Camapum, que está à frente do caso, comentou ao Portal JD1 Notícias que em torno de dois a quatro dias deve ter mais novidades sobre o caso. “Estamos seguindo uma linha de investigação, onde estamos acurralando os fugitivos. Para não atrapalhar, não poderei passar mais detalhes sobre os fugitivos”.

A Fuga

No último domingo (26), onze detentos fugiram das celas da Delegacia de Polícia em Brasilândia, após render um investigador de polícia, no momento em que ele levava jantar aos detentos.

No momento da fuga, um colete, pistola e o veículo do policial foram levados. Horas após a fuga, três dos fugitivos foram presos na região da Penha, na grande São Paulo, após capotar o automóvel do oficial. Horas após, mais dois se entregaram a Polícia Civil de Três Lagoas.

Incansavelmente, a investigação continua, na tentativa de localizar os outros o cinco que continuam foragidos.