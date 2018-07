Policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Jardim realizaram nesta terça-feira (23) uma vistoria em uma propriedade rural no município de Nioaque, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa o combate ao desmatamento ilegal, e verificou que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área com o auxílio de GPS e constaram que 13,41 hectares foram destruídos.

O pecuarista de 44 anos, que suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado no local. Parte da madeira proveniente da vegetação desmatada estava em leiras na propriedade e foi apreendida. As atividades foram interditadas.

O infrator, que reside em Nioaque, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 4 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Operação Cervo-do-Pantanal

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju e Sidrolândia.