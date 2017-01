Mais um: preso é encontrado morto em cela

Cristiano Carvalho de Melo foi encontrado morto no presídio de Naviraí nesta quinta-feira (12). Segundo as informações, ele teria sido um dos líderes da rebelião no mesmo local em agosto do ano passado. Cristiano, que cumpria pena por tráfico de drogas, foi transferido para Dourados e na terça-feira (10) levado de volta para o Presídio de Segurança Máxima de Naviraí. A Agepen não confirmou a morte.

Ele é apontado como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) que estaria em “guerra interna” com outras facções como o Comando do Norte e Comando Vermelho. As brigas entre os bandos já deixaram um saldo de cem mortos nas rebeliões que ocorreram em Manaus e Roraima.

Mato Grosso do Sul entra na “rota” com a informação de que a ordem para a rebelião de Manaus tenha partido do presídio federal que está instalado na Capital, onde estão presos os chefes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região Norte do Brasil.

Nesta quarta-feira (11) desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande, os presos que teriam comandado o massacre com a morte de 61 detentos na rebelião do dia 1 deste ano.

Vídeo “desmascara” suicídio em presídio

A tática de matar por enforcamento, segundo apurado pela reportagem, é para simular um suicídio, porém, um vídeo divulgado pelo JD1 Notícias mostrou que detentos também comemoraram a morte de um “rival” em vídeo em que ele aparece pendurado por uma corda.

O cadáver exposto no vídeo era de Makanaky Nobre dos Santos Nascimento, que foi para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande no dia 16 de dezembro último, oriundo de outra instituição penal. Ele respondia por tráfico de drogas e seu corpo foi encontrado no saguão superior do pavilhão 2, ala B. O homem estava enforcado com uma corda artesanal, chamada de Tereza, que estava presa à janela de um banheiro.

No vídeo, onde o suposto rival não aparece, as palavras são de comemorar. “Vergonha aí oh, CVZão, pendurado,esse pilantra do c***. Oh que bonitinho que ele ta. Vai bocó, vai segurando “, comemora um preso enquanto filma. O vídeo chegou à reportagem de forma anônima e mostrou que a guerra de facções que fazem parte dos presídios também é realidade em Mato Grosso do Sul.

A alusão a "CV" é em relação a facção criminosa Comando Vermelho que é oriunda do Rio de Janeiro tendo como principal nome o narcotraficante Fernandinho Beira Mar, que já esteve preso em Mato Grosso do Sul em uma ação que gerou polêmica na época. Já o PCC é o Primeiro Comando da Capital, facção criminosa oriunda dos presídios de São Paulo que tem como principal expoente Marcos Camacho, o Marcola.



Agepen já estaria em alerta para possíveis ações

Após o vídeo ser divulgado, o diretor presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) Ailton Stroppa afirmou que diante dos últimos acontecimentos de rebeliões que resultaram em dezenas de mortes em presídios como o caso de Manaus e Roraima colocou a direção em estado de alerta sim.

“Claro que há um alerta, mas acompanhamos minuto a minuto o sistema prisional estadual para nos anteciparmos a quaisquer ações, no sentido de evitá-las. Ao mesmo tempo, a Agepen e todas as forças policiais estão preparadas para dar resposta pronta e efetiva às crises”, afirmou em entrevista ao JD1 Notícias.