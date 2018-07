Mais uma Vara de Família e Sucessões é instalada em Dourados

A comarca de Dourados ganhou, nesta sexta-feira (13), a 2ª Vara de Família e Sucessões.

Durante a solenidade de instalação que aconteceu no plenário do Tribunal do Júri do município, o Desembargador Divoncir Schreiner Maran, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), ressaltou que a justiça que se espera é a do hoje.

“Os administradores públicos vivem uma rotina que não chega aos olhos do cidadão e quando uma novidade, capaz de acelerar o processo judicial é colocado em funcionamento, já se investiu muito nos bastidores desse desenvolvimento. Não fosse o trabalho incansável de todo o corpo da justiça, talvez nem tivéssemos a possibilidade de consultar um processo pelo celular ou até mesmo tendo um ônibus indo aos bairros levar a justiça para perto das pessoas”, disse Divoncir.

Ele lembrou ainda que a demanda é grande, já que antes de iniciar as atividades tramitam mais de três mil processos e que 100 novos casos são recebidos todos os meses.

A juíza Daniela Vieira Tardin, diretora do Foro, citou que o Poder Judiciário de MS trabalha incessantemente para assegurar padrões de qualidade reconhecidos nacionalmente. “Não são poupados esforços para que as estruturas física, humana e tecnológica proporcionem uma justiça ágil e de qualidade para os jurisdicionados ainda que, como sabemos, escassos sejam os recursos”.

Participaram também da solenidade o Des. Julizar Barbosa Trindade, vice-presidente do TJMS; a prefeita Délia Razuk, o presidente da AMAMSUL, juiz Fernando Cury; os desembargadores Marcelo Câmara Rasslan, Eduardo Machado Rocha, Jairo Roberto de Quadros, Luiz Tadeu Barbosa Silva, os juízes Cesar de Souza Lima, Rubens Witzel Filho, Zaloar Murat Martins de Souza, Marcus Vinicius de Oliveira Elias, Alessandro Leite Pereira, Lucio Raimundo da Silveira, Eduardo Eugênio Siravegna Jr., Vitor Dias Zampieri, Rosangela Alves de Lima Favero, a sra Viviane Alves, além de outras autoridades.