Manaus inicia nesta segunda-feira (16) uma espécie de varredura vacinal no intuito de conter o surto de sarampo na capital amazonense. Cerca de 900 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, divididos em equipes, foram convocados para atuar nas ruas entre as 15h e as 20h todos os dias – inclusive aos fins de semana – pelas próximas seis semanas.

De acordo com a prefeitura, ações de intensificação da vacinação serão feitas de forma simultânea em áreas urbanas e rurais. Entre os principais locais de atuação estão: Distrito de Saúde Leste, no bairro Jorge Teixeira; Cidade Nova e Novo Aleixo, na zona norte; comunidades do Ramal do Pau Rosa, na BR-174; e Distrito Rural.

Casos

Conforme boletim epidemiológico divulgado no último dia 12, Manaus registrou 317 casos confirmados de sarampo este ano.

A prefeitura de Manaus informou que a vacina contra o sarampo, a tríplice viral (que também imuniza contra a caxumba e a rubéola), além das ações em rua, está disponível em 183 salas de vacina na rede de saúde da cidade, tendo como público-alvo pessoas na faixa etária de 6 meses a 49 anos.