Mandetta vê crise generalizada

Com vários escândalos e delações envolvendo pessoas do meio político até o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), foi denunciado. Conforme o Deputado Federal, Luiz Mandetta (DEM), o cenário político de Mato Grosso do Sul fica afetado com essa crise política.

“A situação em Mato Grosso do Sul é parecida com a do presidente. Nosso Governador está fragilizado”, afirmou Mandetta.

“Se Reinaldo Azambuja se tornar réu, ele pode ser afastado da cadeira. Vai ficar a cargo dos advogados provarem que Azambuja não teve nada ver com a denúncia", acrescentou.

O Deputado defende as delações premiadas e afirma que sem essa ferramenta a nação brasileira não ficaria sabendo das coisas erradas que acontecem nos bastidores da política. Ele elogia também o trabalho livre da imprensa para ajudar nas denúncias. “Sem as delações premiadas muitos crimes ficariam ocultos”, finalizou.

Delação

Wesley Batista foi ouvido no dia 4 de maio e citou os dois últimos governadores de Mato Grosso do Sul Zeca do PT e André Puccinelli e o atual Reinaldo Azambuja revelando suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de propina em troca de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).