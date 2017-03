Manifestação causa congestionamento no centro de Campo Grande

Depois do dia amanhecer sem transporte público, as manifestações contra a reforma da previdência também deixaram o centro de Campo Grande congestionado na manhã desta quarta-feira (15). Segundo informações de uma leitora do JD1, a rua 26 de agosto com a rua Rui Barbosa está “intransitável”.

De acordo com Juliana Aguiar, devido ao congestionamento no Centro alguns ônibus desviaram a rota para evitar o transito. “O ônibus da linha Júlio de Castilho saiu da rota, passando pela rua Sete de Setembro”.

A leitora que mora no Jardim Imá, em frente ao Aeroporto, conta que durante o trajeto do ônibus que pegou hoje passou por vias principais como Júlio de Castilho, Marechal Rondon, Ernesto Geisel?, 26 de Agosto e que neste percurso o transito estava tranquilo. “O caos está no centro. A rua Rui Barbosa, onde passa todos os ônibus que vem do bairro, está lotada”, relatou.

Para evitar o transito parado Juliana precisou descer antes do seu ponto. “O transito está muito parado e eu já estou atrasada”. Segundo informações na rua 13 de Maio a concentração para as manifestações já começaram.