Manifestação contra as reformas não atinge o número esperado na Capital

A manifestação que aconteceu na manhã desta sexta-feira (30) reuniu cerca de 5 mil pessoas na praça Ary Coelho. Professores, funcionários públicos, bancários e sindicalistas se reuniram na contra as reformas trabalhistas.

O diretor executivo da Força Sindical, Estevão Rocha, disse que o esperava mais pessoas no evento. “A estimativa que fizemos era que cerca de 40 mil pessoas participassem do protesto, mas fico feliz pela quantidade de gente que veio, conseguimos lotar a praça e fechar a 14 de julho”, afirmou o diretor.

Alguns comerciantes fecharam as portas no momento da manifestação em apoio ao protesto. 40 ônibus trouxeram cerca de 1.500 pessoas do interior do Estado. Os manifestantes caminharam até praça do Rádio Clube, onde fizeram um ato público.

A tarde, outro ato acontecerá na governadoria. Segundo Estevão, o local escolhido é representativo. “Não vamos lá para cobrar o governador apenas, e sim todos os políticos que são a favor da reforma trabalhista”, ressaltou. O ato vai começar por volta das 14h e deve durar cerca de duas horas.

“A manifestação é pacífica, queremos apenas que nossos direitos sejam respeitados”, disse Estevão.

A Polícia Militar deu apoio da segurança e a Agetran esteve presente. Segundo a assessoria da Agetran, não tinha previsão de interdição na manhã de hoje, mas as ruas 15 de novembro e 14 de julho acabaram sendo interditadas pela quantidade de pessoas reunidas, o trajeto onde os manifestantes caminhavam até a Praça do Rádio foi sendo interditadas, mas liberadas conforme os manifestantes passavam.