Manifestação contra o desarmamento será hoje

O ato pede a revogação do Estatuto do Desarmamento

Está marcada para este domingo (19), uma manifestação para pedir a revogação do estatuto do desarmamento e aprovação no Congresso do Projeto de Lei 3.722, de 2012, que propõe novas regras para o uso de armas de fogo. A iniciativa é do Instituto Iniciativa em colaboração com os movimentos Direita MS, Reaja Brasil e Pátria Livre.

O protesto acontece também em 13 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Pará e Pernambuco.

Em Campo Grande, o protesto acontecerá às 16h, na Avenida Afonso Pena, em frente a sede do MPF (Ministério Público Federal).

A manifestação será em frente ao MPF que, em sua maioria esmagadora, defende as normas atuais que restringem a posse de armas pela população.