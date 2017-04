Manifestantes antirreformas invadem MTE

Atendimentos no Ministério do Trabalho e Emprego foram paralizados

Representantes do Comitê Estadual Contra as Reformas ocupam, desde a manhã desta terça-feira(18), o prédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na rua 13 de maio, centro de Campo Grande. A ocupação não tem previsão para terminar.

Segundo Elvio Vargas, que é sindicalista e coordenador estadual do comitê contra as reformas, o movimento é contra o projeto de reforma trabalhista que será votado na próxima quarta-feira (19) na Câmara dos Deputados. "Escolhemos o MTE, por causa do posicionamento do delegado regional do trabalho, que é a favor do projeto que será votado amanhã," disse Elvio.

O movimento não prejudicou o atendimento de quem chegou antes do prédio ser ocupado. Já os cidadãos que precisarem do atendimento, após a ocupação, estão sendo orientados pelos manifestantes a procurarem atendimento na Funtrab.

A manicure, Katiuci ?Carpelini, de 37 anos, que chegou antes da manifestação e conseguiu ser atendida, ressaltou a importância do movimento, "é bom para informar a população sobre o que pode acontecer com a gente, é uma forma de informar e despertar o cidadão," disse Katiuci.

Outra mulher que estava esperando atendimento, era a copeira, Liliane do Carmo, 36 anos, ela estava com o filho para tirar a primeira carteira de trabalho dele. "Estou aqui com o meu filho e é importante que ele saiba o que está acontecendo e o que pode acontecer com ele, ele tem apenas 16 anos e já vai começar a trabalhar, a minha preocupação é com as condições, e quando ele vai poder se aposentar, é direito meu e dele," disparou Liliane.

Composto por representantes das centrais sindicais, movimentos sociais e sindicatos de classe, o Comitê foi criado para lutar contra a Reforma da Previdência.

Reforma da Previdência

A leitura do relatório na comissão que discute a Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados será adiada para amanhã (19), segundo o presidente da comissão, deputados Carlos Marun (PMDB-MS).