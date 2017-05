Manifestantes começam a chegar em Curitiba para depoimento de Lula

Começaram a chegar a Curitiba, cerca de 500 pessoas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Mais de 20 ônibus trouxeram os manifestantes para acompanhar o depoimento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, previsto para quarta-feira (10), na Justiça Federal.

Mais cedo, os manifestantes fizeram um ato simbólico às margens do Km 108, da BR-277. No local, existe um monumento em homenagem ao agricultor Antônio Tavares Pereira, morto em maio de 2000, quando se dirigia a Curitiba junto com integrantes do MST para uma manifestação pelo Dia do Trabalho.

Restrições aos protestos

Nesta segunda-feira, o juiz Eneias de Souza Ferreira, da Justiça do Paraná, no município de Campo Largo, concedeu liminar em ação da concessionária Rodonorte, que administra a via, proibindo o bloqueio da rodovia sob pena de multa de R$ 500 mil contra os responsáveis.

Também está proibida até as 23h de amanhã (10) a montagem de estruturas e acampamentos nas ruas e praças da cidade de Curitiba, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A decisão é da juíza Diele Denardin Zydek, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Região Metropolitana, que acatou pedido de liminar em ação movida pela prefeitura da capital paranaense. Apesar da proibição, a magistrada diz no documento que considera salutar que a prefeitura negocie com os movimentos sociais soluções que garantam o direito de manifestação.