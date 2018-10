Na manhã desta terça-feira (2), às 6h, na BR-163 no quilômetro 466 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ocorreu uma interdição total da pista em virtude da manifestação do Movimento Popular Lutar (MPL), com cerca de 70 manifestantes, que reivindicam democracia e reforma agrária. A alta nos preços dos combustíveis estava na pauta das reivindicações.

“Hoje nós tiramos como um dia de luta, até porque em um período de campanha, com os preços altos do combustível, o desemprego que só aumenta, o INCRA parado, já faz 10 anos que não sai um assentamento novo. A nossa ideia hoje é divulgar nossa para a sociedade que todos somos prejudicados. Nós estamos insatisfeitos com a forma que esse governo atual vem tocando o país”, relatou Jonas Carlos da Conceição, membro da coordenação do MPL.

No início, houve um principio de confusão coma chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O congestionamento chegou a dois quilômetros. Após negociação com a equipe da PRF, os manifestantes estão realizando um “Pare e Siga” a cada 15 minutos. por volta da 08h40, a pista foi totalmente liberada.

Bloqueio na BR-267

Também houve uma interdição total em virtude da manifestação de Sem Terra, no km 66 BR-267, em Bataguassu, na manhã desta terça-feira.

Segundo a PRF, não houve fechamento da pista. Cerca de 20 manifestantes queimaram pneus no acostamento. O motivo da manifestação foi contra o juiz Sérgio Moro. A manifestação encerrou às 10h15.