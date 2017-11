Vídeo: manifestantes invadem a ALMS e Choque usa bomba de gás

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar usaram bombas de efeito moral para conter os milhares de manifestantes que se reúnem na manhã desta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para impedir a segunda votação da Reforma da Previdência no Estado.

De acordo com apurado, o manifestantes romperam a barreira policial montada, passaram pelos alambrados colocados para conter as multidão e até quebraram uma das portas de vidro da casa de leis.

Reforço

De acordo com a Assessoria da Polícia Militar, o policiamento da Assembléia Legislativa e da Governadoria foram reforçadas nesta terça-feira (28), a pedido do goevrnador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do presidente da ALMS Junior Mochi.

A segurança foi reforçada pelo Comando Geral, Batalhão de Choque e Cavalaria. A PM não divulgou o quantitativo do reforço.



Reforma da previdência

O PL implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".

O projeto incorporou emendas e escalonou o aumento da contribuição previdenciária do servidor em 12% para 2018, 13% para 2019 e 14% até 2020.

Veja o vídeo:

Matéria atualizada às 10h19