Após votação, manifestantes seguem para Governadoria

Após a Reforma da Previdência Estadual ser aprovada sob protesto na Assembleia Legislativas na sessão desta terça-feira (28), os manifestantes que lotarm o plenário da Casa de Leis seguem para a Governadoria.

o Projeto de Lei (PL) 253/2017, do Governo Estadual, foi aprovado, em segunda votação, que durou pouco mais de 10 minutos, por 13 votos a 7. Ainda no plenário da ALMS, os manifestantes gritavam "não tem nada não, ano que vem tem eleição".

Reforma da previdência

O Projeto de Lei (PL) 253/2017, do Governo Estadual, implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".

O projeto incorporou emendas e escalonou o aumento da contribuição previdenciária do servidor em 12% para 2018, 13% para 2019 e 14% até 2020.