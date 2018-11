A Atlas Assessoria e Planejamento Ltda, divulgou pesquisa de intenção de votos para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) para o pleito 2018. As chapas registradas foram encabeçadas pelos advogados Mansour Karmouche, que tenta a reeleição, Jully Heyder e Raquel Magrini.

Em pesquisa estimulada realizada pela Atlas, o candidato Mansour Karmouche da chapa 22 aparece com 38% das intenções de votos. Da chapa 33, Raquel Magrini, aparece em segundo lugar com 29% e na sequência Jully Heyder, com 21%. Indecisos somaram 12%.

As somas de intenções de voto aparecem diferentes da realizada pelo Instituto de Pesquisa e Resultado (IPR) e divulgada na sexta-feira (2). Nela a pesquisa estimulada mostrou o candidato Mansour Karmouche com 39% ,Raquel Magrini, com 23% e por último Jully Heyder, com 22%. Os indecisos somaram 16%.

Já em consulta divulgada pelo Instituto Ranking na quinta-feira (1º) , o candidato a reeleição Mansour Karmouche tinha 49,78%, Jully Heyder pontuava 28,20% e Raquel Magrini, 22,02%, de votos válidos.Os votos brancos nulos e indecisos somaram 12,70%. A Ranking que realizou a pesquisa entre os dias 30 e 31 de outubro, apontou que o índice de rejeição do candidato Jully Heyder era de 15,38, enquanto que Raquel Magrin aparecia com 13,46% e o candidato a reeleição Mansour Karmouche ficou com a menor rejeição tendo 9,61%.

A última pesquisa da Atlas foi realizada entre o dia 1° e 3 de novembro, nas cidades de Campo Grande, Nova Andradina, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. A margem de erro é de 4,5% para mais ou para menos, com índice de confiança de 95% conforme a assessoria.

As eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) acontecem dia 20 de novembro. Todas as pesquisas mostram Mansour Karmouche liderando, mas as semelhanças param por aí .Os percentuais são divergentes e o segundo e terceiro lugar , mudam de acordo com instituto.