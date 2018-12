Algumas regiões do estado apresentaram presença de ouro no solo depois de mapeamento geológico

Áreas dos municípios cearenses de Itapipoca, no norte, e Mombaça e Pedra Branca, nos sertões, apresentam indícios da presença de ouro no solo. A descoberta é resultado do trabalho de geólogos da Residência de Fortaleza do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Segundo o gerente de geologia e recursos minerais da Residência de Fortaleza, Edney Smith Palheta, um projeto anterior, já indicava a presença de ouro no local. “Nosso estudo aumentou a expectativa para condições de, no futuro, haver uma mina na região que seja interessante economicamente. Fizemos um enfoque para estudar mais as ocorrências de ouro, e isso aumentou o leque de potencialidade para a área”, acrescentou Palheta.

Além de ouro, o estudo encontrou indícios de chumbo e prata em Irauçuba, a 160 quilômetros da capital, na região noroeste do estado. Palheta disse que as informações são importantes para atrair investimentos para uma possível exploração comercial dos metais no estado. Ele ressaltou, porém, que o trabalho do CPRM é apenas básico e mostra a potencialidade da área, cabendo às empresas interessadas continuar os estudos verificar a viabilidade econômica do negócio.

O levantamento das áreas dos três municípios, chamada de folha pelos geólogos, faz parte da cartografia geológica básica, que está em processo de confecção há cerca de 10 anos e já mapeou 25 folhas, o que equivaleria à metade do território do Ceará.

“A água, por exemplo, é uma necessidade pública. Nem todo local que é perfurado tem água. O mapa geológico indica a presença de água subterrânea e dá condições para que essas áreas possam ser prospectadas”, explicou Palheta.