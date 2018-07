Maracaju vive momentos de profunda tristeza com a morte de Paulina Breure Christianini, 25 anos, filha ilustre do município. Paulina, filha do empresário Mauro Christianini, nasceu em Campo Grande e cresceu em Maracaju.

Na terça-feira (17), o jardineiro que presta serviço para a família encontrou o corpo da jovem pendurado em um fio elétrico, na varanda da casa onde reside.

Um morador que preferiu não se identificar se diz consternado em função do ocorrido. Ele lamenta pela família e diz que não consegue entender os motivos que levaram Paulina a lançar mão de um ato desesperado e autodestrutivo.

O rapaz que trabalha em um restaurante da cidade, diz que o município parou em função da morte "não se comenta outra coisa na cidade. As pessoas estão consternadas e acima de tudo, entristecidas com o ocorrido", diz.

Investigação

A delegada Gláucia Valéria, responsável pelo caso, disse em entrevista ao JD1 Notícias que, apesar das evidências claras de suicídio, um inquérito policial foi instaurado para investigar a morte. “O procedimento foi instaurado por ser necessário”, disse.

A delegada informou ainda que não há como apontar as causas “ainda não foram feitas as oitivas para apurar o fato e não há como informar a questão”.

Nos próximos dias, familiares, amigos e o jardineiro que encontrou o corpo serão ouvidos.