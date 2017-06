Maratoninha da Caixa será realizado em agosto

A prefeitura é parceria do evento, que no último ano reuniu 1,2 mil crianças

Prefeitura e CEF inovam e incluem a Maratoninha da Caixa no calendário de aniversário dos 118 anos de Campo Grande. O evento, que nos últimos dez anos acontecia tradicionalmente no mês de abril, terá sua 11ª edição no dia 13 de agosto. A novidade foi definida em reunião nesta quarta-feira (28), no gabinete do prefeito Marquinhos Trad.

A prefeitura é parceria do evento, que no último ano reuniu 1,2 mil crianças. A partir desta 11ª edição, a competição vai inserir crianças de seis anos de idade. Até então, a maratona contemplava o público de sete a doze anos de idade.

Durante a reunião com o prefeito, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, destacou a importância da parceria da prefeitura.

“O prefeito sugeriu alterarmos a data para incluir na programação de aniversário da cidade e consideramos que esse evento tem tudo a ver com a festividade. É um momento de muita alegria para esse público e suas famílias que acompanham essas crianças, e ficamos felizes em participar desse calendário com a prefeitura”, ressaltou Lima.

A 11ª Maratoninha da Caixa terá largada prevista para as 8 horas, nos altos da Avenida Afonso Pena. O percurso percorrido será de 300 metros, sendo que destes, 100 metros será de pista emborrachada. A premiação para os vencedores de cada bateria, que envolve 20 crianças por vez, é uma bicicleta.

Além de incluir na competição os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino – Reme, a maratoninha é aberta ao público. Próximo a data do evento haverá ampla divulgação, mas quem tiver interesse em participar poderá buscar informações nas agências da Caixa.

O encontro desta manhã contou com a participação do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) Rodrigo Terra, do gerente regional da construção civil da CEF Ubiratan Rebouças Chaves, e também do assessoria de comunicação da Caixa Arilson Pedro Aranda.