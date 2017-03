Correndo atrás de dinheiro e patrocínio para participar de competições nacionais, a atleta sul-mato-grossense Rosinha Conceição se vira como pode. Com poucos recursos, a atleta que já tem competições agendas para este ano, precisa levantar fundos para bancar pelo menos o transporte e alimentação.

“Até tenho patrocínio, mas nem sempre dá para bancar a viagem. Tenho uma competição neste mês de abril em Campinas e preciso chegar lá”, comentou em entrevista ao Portal JD1 Notícias.

Rosinha que participará de uma maratona em Campinas no dia 1º de abril, relatou que precisa arrecadas no mínimo R$ 900 reais para bancar as passagens de ida e volta, fora a alimentação. “Estou vendendo bombons de páscoa para conseguir arrecadar essa quantia. Eu preciso apenas um hotel humilde e dinheiro para comer. A gente se vira como pode, né” (sic)?

Com ajuda dos amigos, Rosinha tenta correr contra o tempo para conseguir comprar as passagens e garantir a sua participação na maratona. “Uma amiga confecciona os coelhinhos e compramos os bombons. Com ajuda de todos, graças a Deus está vendendo bem está dando certo”, ressalta ela. O potes com bombons são vendidos a R$ 20 cada.

A maratonista que tem 18 anos de carreira ganhou grande destaque dentro de Mato Grosso do Sul após vencer corridas internacionais em Ponta Porã e maratonas noturnas em Campo Grande. Pensando longe e visando alcançar voos maiores, ela ainda sonha em conseguir patrocínio para participar de eventos de grande visão nacional. “Recebo diversos convites mensalmente, mas não vou por falta de dinheiro. Já deixei de participar de eventos no Rio de Janeiro, Manaus e até na Argentina", disse.

Mas determinada, Rosinha conta que não desiste dos seu sonhos e depois de recusar tantos convite aceitou um que é muito importante para ela. "Falei sim para um convite na Volta Internacional da Pampulha, esse quero ir, não sei o que vou fazer, mas tenho que estar lá. É um sonho participar”, comentou.

Apesar da falta de recursos, Rosinha comenta o maior sacrifício que os atletas brasileiros estão passando atualmente para conseguir sobreviver na modalidade. “O governo estadual e federal estão cortando custos e não pretendem mais ajudar os atletas daqui para frente. Se a gente não se virar, vender bombons e outros utensílios, a gente não sobrevive. Para os próximos eventos não sei o que irá acontecer” comentou.

Quem quiser ajudar a maratonista e até aquirir os bombons, pode entrar em contato no (67) 99608-4672.