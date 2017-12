Marcada votação do relatório da Lei Orçamentária Anual

As reuniões das comissões movimentam a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na semana de 3 a 9 de dezembro, além das sessões ordinárias no Plenário Júlio Maia, a partir das 9 horas. Na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) está a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018.

O Projeto de Lei 233/2017, do Poder do Executivo, estima à receita e fixa a despesa no valor de R$ 14.497.314 bilhões. Também o Governo do Estado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% do total da despesa. Esta autorização não abrange o atendimento com pessoal e encargos sociais, os destinados à cobertura de defesas com precatórios judiciais e para o atendimento das despesas correntes da contratação de operações de créditos. A matéria está sendo relatada pelo presidente da CCJR, deputado Beto Pereira (PSDB).