Marcelo Aguilar assume prefeitura de Corumbá no lugar de Ruiter

Marcelo Aguilar Iunes, de 46 anos, assumiu o cargo de prefeito de Corumbá – a 428 km de Campo Grande. A posse aconteceu na manhã desta quarta-feira (1) em um ato solene, discreto e com um clima de muita consternação no plenário do Legislativo corumbaense na presença dos vereadores.

“É uma exigência legal. Esse ato é para cumprir o que determinam a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara. É necessário para que o Município tenha comando nesse momento e para que o Marcelo Iunes como prefeito, possa assinar decreto declarando luto oficial no Município”, explicou Evander Vendramini presidente da Câmara Municipal de Corumbá.

Vendramini leu, durante o ato de posse, o ofício da Secretaria Municipal de Governo, assinado pelo secretário Cássio Augusto da Costa Marques, em que o falecimento do prefeito Ruiter era comunicado ao Legislativo. Na sequência, o presidente daquela Casa de Leis leu o ato 010/2017 em que – cumprindo a determinação da lei – declarou a vacância do cargo de prefeito e convocação imediata do vice-prefeito.

Iunes disse que vai continuar com o trabalho de Ruiter Cunha. “Quero aqui dizer que aquele que podia ser o dia mais feliz da minha vida, pois tenho um projeto político, infelizmente é um dia muito triste. Ruiter foi um guerreiro, lutou pela vida, mas infelizmente não conseguiu. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Afirmo aqui aos vereadores que vamos trabalhar e dar continuidade ao trabalho que o prefeito Ruiter vinha fazendo em nosso município”, disse.

Primeiro ato

O primeiro ato de Marcelo Iunes é o decreto de luto oficial por cinco dias e ponto facultativo nas repartições municipais na sexta-feira (03). Iunes foi vereador por três mandatos consecutivos e foi presidente da Câmara no período de 2013 a 2014.

Na segunda-feira (30) Ruiter Cunha sofreu um infarto enquanto fazia exercícios, no dia seguinte ele veio à Campo Grande para fazer uma cirurgia no Hospital do Proncor.

A cirurgia foi realizada ainda na terça-feira, mas o estado de saúde de Ruiter se complicou na madrugada desta quarta. Ele não resistiu as complicações e morreu.