Marcelo Odebrecht explica, em depoimento, como eram feitos pagamentos não contabilizados

Em depoimento ao Juiz Sérgio Moro, o empresário Marcelo Odebretch explicou como eram feitos os pagamentos, áudio divulgado pelo site 'O Antagonista' mostra o empreiteiro Marcelo Odebretch, ao ser questionado sobre a existência de um setor específico no grupo Odebresh que fariam pagamentos não contabilizados, ele alegou que não havia propriamente um setor, havia uma equipe que fazia pagamentos não contabilizados que funcionava desde a década de 80 e a partir da década de 90, por causa da fiscalização, os pagamentos eram feitos no exterior.

Marcelo Odebrecht ainda contou a Sérgio Moro que foi quem criou a Planilha Italiano para facilitar o controle dos pagamentos negociados com Antonio Palocci. "Todos os pagamentos foram autorizados e solicitados por ele."

"Foi um controle que pedi para o Hilberto (Mascarenhas) fazer. Não tem nada a ver com o programa dele, de operações estruturadas. É que, em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha relação pessoal com Mônica e João. Sabia que a maior parte das demandas ia ser para atender João Santana e me facilitava na hora do encontro de contas."

Do saldo de R$ 40 milhões para Lula, Marcelo falou que foram abatidos os valores para a compra do terreno do Instituto Lula, a doação ao mesmo instituto e saques em espécie feitos por Brani, assessor de Palocci.

"Saia via espécie via Brani e Palocci pedia para eu descontar do saldo amigo."