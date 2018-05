Cerca de 200 pessoas participam, neste momento, da Marcha Da Maconha no centro de Campo Grande.

O grupo se reuniu na Praça do Rádio Clube as 14 horas e saiu em marcha pela Avenida Afonso Pena, as 16 horas.

A pista sentido Parque dos Poderes/Centro ficou totalmente bloqueada e os manifestantes entoam gritos de ordem a favor desta droga.