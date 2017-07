Marco oferece cursos de desenho, pintura e artesanato em Oficina de Férias

O Museu de Arte Contemporânea (Marco), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), apresenta novidades nesta temporada do projeto Oficinas de Férias, que acontece entre os dias 17 e 22 de julho, nas dependências do museu. Serão oferecidos nesta edição cursos que abordam desenho, pintura e artesanato, todos voltados para crianças.

As Oficinas de Férias do Marco acontecem com seis minicursos: Stop Motion, Desenho Mangá, Pintura, Modelagem em Papel Machê, Encadernação Artesanal e Produção de Bonecos. As aulas são oferecidas por profissionais das respectivas áreas e as inscrições para todos os cursos deverão ser feitas diretamente no museu.

A oficina de Stop Motion é voltada para crianças a partir de 8 anos e acontecerá de 17 a 21 de julho, das 14h às 17h. Introduz conceitos básicos da técnica de animação que usa a fotografia digital e modelos reais em diversos materiais, como a massa de modelar, em que os personagens são movimentados e fotografados quadro a quadro, criando a impressão de ação. Também propõe também a produção individual de pequenas animações em claymation, bem como de Flipbook – construção de personagens e cenários para a animação.

O curso será ministrado pelo professor de arte graduado pela Universidade federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Bruno Muniz Godoy. Tem investimento de R$ 130,00 e apenas 15 vagas. Os participantes deverão levar câmera de celular ou de tablet; caixa de palito de dente; massa de modelar Faber Castel; bloco de folhas sulfite; canetinhas coloridas; caixas de sapato; e.v.a colorido de no mínimo quatro cores e computador com software básico para edição de vídeo.

Na oficina Desenho Mangá: Criação de Personagens, os participantes terão a oportunidade de aprender a criar quadrinhos japoneses e conhecer técnicas específicas que auxiliarão em sua construção, tais como: a face e seus componentes; proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil); membros e suas articulações; efeitos de luz e sombra; vestimenta e drapeado; movimento corporal; construção de cenário; finalização dos desenhos em caneta nanquim ou hidrográfica.

O curso é voltado para crianças com idade mínima de 5 anos e acontecerá nos dias 17 a 21 de julho, das 14h às 17h. A oficina será ministrada pelo professor e artista visual graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Leonn Gondinn. O investimento é de R$ 130,00 e conta somente com 15 vagas. Os alunos devem levar para as aulas papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

Na oficina de Modelagem em Papel Machê serão apresentadas técnicas de massa de papel e papietagem para a criação de brinquedos, bijuterias, obras artísticas, artesanais para uso didático, pedagógico, lúdico e artístico. Será ministrada por Antonia Hanemann, professora e artista plástica emérita graduada pelo curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A oficina acontecerá de 17 a 21 de julho, das 19h às 21h com investimento de R$ 250,00 e contará apenas 20 vagas. Poderão participar crianças a partir de 12 anos, professores de arte, artesãos, estudantes e público em geral. Materiais necessários: caixas de papelão, vidro, madeira, garrafas pet, jornais e revistas usados, polvilho doce, fita pvc ou crepe, cola branca, tesoura, estilete, tintas coloridas (acrílicas), pinceis de vários tamanhos entre eles o nº 0, trinchas, uma panela, bacias ou potes, verniz fosco em spray acrilex, lixa 120 e papel higiênico macio branco.

Já na oficina de Pintura os alunos conhecerão a teoria das cores e a experimentarão utilizando papel canson, promovendo ainda diálogos sobre a cultura do Estado por meio dos artistas regionais, flora, fauna, comidas, locais, festas e costumes que estimularão desenhos e pinturas em tela.

A oficina será ministrada pela professora Jéssica Braga Rodrigues, professora e artista plástica graduada pelo curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e acontece de 17 a 21 de julho, das 14h às 17h com investimento de R$ 130,00 e apenas 10 vagas.

Poderão participar crianças de 8 a 12 anos que deverão levar os seguintes materiais: tinta acrílica 20ml (magenta, azul, amarelo, branco e preto), 3 folhas de papel Canson A3 mín. 200 gramas, 1 Tela 40×40 ou 30×40, 2 pinceis macios, 1 bandeja de isopor ou paleta, copo plástico, pano, lápis, borracha e régua.

Na oficina de Encadernação Artesanal o público dará os primeiros passos na encadernação e confecção de seus próprios livros e cadernos. Neste curso o aluno compreenderá como um livro é construído, conhecerá as principais ferramentas utilizadas na produção e os materiais empregados.

Na oficina os alunos produzirão dois livros: um de bolsa com a capa em papel Kraft e o outro com capa dura forrada em tecido e fechamento com elástico. A oficina será ministrada pela professora Paola Roma, professora e artista plástica graduada pelo curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A oficina acontecerá no dia 22 de julho, das 14h às 19h com investimento de R$ 230,00 e apenas cinco vagas.

Podem participar jovens a partir dos 15 anos que deverão levar os seguintes materiais: tesoura, estilete, régua de metal de 30 cm, pincel cabo amarelo número 18, rolinho de espuma de 5cm, lápis e borracha. Serão fornecidos pela professora: tecido 100% algodão (tricoline), papel Kraft 300g/m2, papel off-set 120g/m2, papel holler ou Paraná, papel sulfite 75 g/m2, papel color plus 180g/m2, linha encerada para costurar os livros e elástico chato colorido.

Na oficina de Bonecos os participantes usarão arame, algodão e tecidos para produzir suas próprias peças, com esqueleto de metal e plumante de personagens extraídos do circo aos contos de fadas. A oficina será ministrada pela professora Ana Cláudia Oiticica, professora e artista plástica graduada pelo curso de Artes Visuais de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O curso acontece de 17 a 21 e julho, das 14h às 17h com investimento de R$ 200,00 e apenas seis vagas. Poderão participar jovens a partir dos 15 anos que deverão levar os seguintes materiais: arame, algodão de enchimento, plumante em três cores, agulhas e linhas, lãs, retalhos de tecido, cola quente, pistola de cola, rendas.

Serviço

As inscrições para todos os cursos deverão ser feitas diretamente no Museu de Arte Contemporânea, que fica na rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Telefone para contato ou mais informações (67) 3326-7449.