Maria da Penha participa de 1ª Conferência da Mulher Advogada da OAB/MS

Nos dias 17 e 18 de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza a 1ª Conferência da Mulher Advogada com a presença inédita de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima emblemática de violência doméstica que dá nome à Lei 11.340/2006.

O credenciamento para o evento no dia 17 acontecerá às 18 horas, no Diamond Hall. As inscrições ainda podem ser realizadas no site da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), as vagas são limitadas.

A palestra com o tema “Lei Maria da Penha e os Avanços para a Sociedade”, ministrada pela própria Maria da Penha, acontece às 19 horas, dando início a programação do primeiro dia de Conferência. O segundo dia de Conferência acontecerá na Sede da OAB/MS com credenciamento às 7 horas.