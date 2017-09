Maria se transforma de novo em furacão enquanto se afasta da costa dos EUA

O Maria se fortaleceu outra vez na quarta-feira (27), recuperando a intensidade de furacão, com ventos máximos constantes de 120 quilômetros por hora (km/h), enquanto se afasta da costa sudeste dos Estados Unidos, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Depois de castigar, na última quarta-feira (20), como furacão de categoria 4, as regiões de Porto Rico, Dominica e as Ilhas Virgens Britânicas, Maria está agora 365 quilômetros ao leste-nordeste de Cape Hatteras, no estado da Carolina do Norte, segundo o órgão.

O furacão, que tinha se enfraquecido na noite de segunda-feira (25) e se tornado tempestade tropical, segue em direção norte-noroeste, a cerca de 11km/h.

No entanto, agora o furacão já não apresenta ameaça para regiões povoadas. Sua maior distância de áreas costeiras também permitiu que fossem desativados os alertas para partes da Carolina do Norte e da Virgínia.

Durante a passagem por Porto Rico, Maria provocou a morte de 16 pessoas, deixando um rastro de destruição pela ilha, que ainda sofre com a falta de eletricidade e problemas nas comunicações.

Os especialistas do NHC estimam que o furacão seguirá seu padrão de movimento e, ainda que mantenha ventos de 120 quilômetros por hora, poderia debilitar-se nas próximas 48 horas.

O ciclone ainda produz ressacas na costa leste dos EUA, na costa atlântica do Canadá, de Bermuda e das Bahamas, e nas Ilhas Turks e Caicos.