Marido agride mulher com chutes e a prende dentro de casa

Um homem agrediu a esposa e a manteve em cárcere privado na madrugada desta segunda-feira (25), no Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, Cristian Meneghetti Ferreira de Jesus, 38 anos, após uma briga com a esposa Ana Leia da Silva Costa, 32 anos, ameaçou matá-la e desferiu chutes na barriga da vítima. Após a agressão, o homem trancou a porta da casa, prendendo a mulher e saiu do local.

A vítima acionou a Polícia Militar, que arrombou a porta e a libertou. Ela afirmou aos policiais militares que não é a primeira vez que o marido a mantem em cárcere privado. O autor das agressões não foi localizado.

A mulher foi encaminhada a delegacia, representando criminalmente contra o autor e como reclamava de dores no abdomên, foi orientada a ir ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para realização de exame de corpo de delito.