Marido agride mulher e a deixa caída em colchão

Na madrugada de quinta-feira (19) depois de uma ligação para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana MS, uma rádio patrulha foi encaminhada até o Hospital regional (Pronto Socorro) do município, onde se encontrava Alaide da Silva Vargas, 23 anos, que tinha sido vitima de violência doméstica.

Segundo informações do site o Pantaneiro a vítima estava deitada em um colchão, na Rua Princesa do Sul, próximo à antiga Pista de Motocross quando foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital.

No hospital a PM foi informada pelos plantonistas, Alaide deu entrada no hospital apresentando lesão no rosto do lado esquerdo e hematomas no abdome, e se queixava de dores no ombro lado esquerdo. A vitima disse que foi agredida por seu marido, Marcos Mena.

Depois de pegar as descrições do suposto agressor, com a vítima, a patrulha saiu para localiza-lo, eles conseguiram encontra-lo na rodoviária da cidade.