Marido ciumento agride mulher dentro de bar

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite desta terça-feira (3), após ser agredida pelo esposo no bairro Bem-Te-vi, em Anastácio.

A mulher está casada com o agressor há cinco anos e os dois não possuem filhos. De acordo com boletim de ocorrência, quando o casal estava no bar a mulher teria recebido uma ligação de sua irmã. O marido, Rosalino Samaniego Pereira, 39 anos, em uma crise de ciúmes, acreditando que se tratava do amante na ligação começou a agredir a mulher com puxões de cabelo e socos na cabeça, na frente de todos que estavam no estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e verificou que a vítima apresentava lesões no braço e na perna, reclamando também de dores na cabeça.

O autor foi preso e conduzido a delegacia. A vítima não quis representar contra ele, pois seria a primeira vez que havia sido agredida.