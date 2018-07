Marido é preso em flagrante por agredir esposa com capacete

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde deste domingo (08), acusado de agredir uma mulher na região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica e no local, os militares escutavam muitos gritos vindos do interior do imóvel.

Os policiais constataram que o companheiro da vítima, Melciades Ricardo Sanches, de 43 anos, com quem ela convive há cerca de um ano, começou a agredir verbalmente as filhas dela com palavras ofensivas. A mulher, Ivone da Silva, de 38 anos, então intercedeu em favor das filhas, quando o acusado, pegou um capacete, e atingiu a mulher na região da cabeça.

Segundo consta na ocorrência, a pancada foi tão forte que Ivone caiu ao solo, sofrendo ferimentos também nos joelhos. Diante dos fatos, os policiais prenderam o autor, que, por estar muito agitado e nervoso, foi contido com uso de algemas, enquanto a vítima foi socorrida pelos militares até uma unidade hospitalar, onde receberia atendimento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica, e segue apuração da Delegacia de Atendimento á Mulher (DAM) de Nova Andradina.