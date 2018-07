Marido encontra esposa morta pendurada em árvore

Na madrugada desta sexta-feira (6), uma mulher cometeu suicídio se enforcando em uma árvore. O fato aconteceu na rua José Gomes da Rocha, no bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina.

De acordo com boletim de ocorrência, o marido da vítima trabalha como motorista de ônibus e voltava para casa após um dia normal de trabalho quando encontrou a esposa morta.

A vítima, Maria Cila Alves de Souza Oliveira, 52 anos, estava pendurada em um galho de árvore no quintal, que fica nos fundos da casa que moram os pais do marido do motorista. A mulher, segundo ele, fazia uso de medicamentos controlados e passava por um momento depressivo.

A Polícia Militar esteve no local e após constatar a morte, acionou a Perícia Técnica da Polícia Civil.