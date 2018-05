Marido espanca esposa na frente das filhas

Uma mulher de 30 anos foi agredida na frente dos filhos na noite desta quarta-feira (9) no centro de Três Lagoas.

O casal e as duas filhas estavam indo à farmácia quando Jones Rodrigo Alves de 32 anos começou a agredir a esposa Aline Vieira Barreto de 30 anos dentro do veículo. Eles se desentenderam após o telefone dele tocar e ele não deixar a Aline ver quem havia ligado.

Segundo boletim de ocorrência, durante a briga o autor começou a agredir a vítima com socos no braço, quando ele desceu do carro, Aline trancou o veículo e saiu do local com as crianças. O fato foi registrado como violência doméstica.