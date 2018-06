Um homem de 41 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 30, que estava bêbada em sua residência. O caso aconteceu no último sábado (2), em Porto Velho. O ato foi flagrado pelo marido da vítima, que encontrou os dois com as vestes abaixadas.

De acordo com o Amazoniaquinews, a mulher estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do suspeito enquanto seu esposo dormia. Em certo momento, o homem acordou e flagrou o suspeito por cima da vítima – ambos com as vestes abaixadas.

Conforme o site de notícias, o marido foi para cima do suspeito, que logo fugiu. A vítima contou que estava devendo R$ 50,00 para ao homem e ele pediu para que tivessem relação sexual, como forma de pagamento.

A mulher informou que não aceitou a proposta, contudo, devido à insistência acabou tirando as roupas e cedendo. A vítima ainda revelou não que não era a primeira vez que mantém relação com o suspeito.

Segundo o site, uma equipe da Polícia Militar localizou o suspeito escondido em uma mata. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes, onde uma ocorrência de estupro foi registrada.