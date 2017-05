Marido mata a esposa com um tiro na testa e foge a cavalo

Katiele Cordeiro de 27 anos, foi morta pelo marido, Joel Amorim Espinosa, 60 anos, na tarde de domingo (21), em uma fazenda na zona rural de Aquidauana.

O crime aconteceu logo após uma discussão na residência vizinha a casa do casal. Segundo o registro policial, após a discussão, Joel e Katiele foram para a casa onde moravam e minutos depois um vizinho ouviu um disparo.

O mesmo vizinho que ouviu o disparo, relatou a Polícia que o autor ainda o chamou para ir até o local e disse: "Acabei de matar essa desgraçada da minha mulher, entra lá, a única pessoa que confio é você." Ao entrar, o vizinho se deparou com a vítima deitada na cama com um tiro na testa.

Com medo do autor que estava armado, o vizinho ajudou Joel a arrumar suas roupas par fugir. Assim que conseguiu se livrar do autor que fugiu a cavalo, o vizinho correu para a casa onde mora e acionou a Polícia.