Marido vai ao trabalho de vendedora e a espanca na rua

A mulher afirmou que morava com o homem há quatro anos

Uma vendedora foi agredida pelo ex-esposo no final da tarde desta quinta-feira (14), que a buscou no serviço para praticar a violência doméstica em Três Lagoas.

Segundo os policiais, a mulher afirmou que morava com o homem há quatro anos e possui uma filha de dois anos com ele. O casal está separado há três meses.

De acordo com boletim de ocorrência, Wesley Brito da Silva de 25 anos, foi ao serviço da ex-esposa Lizianny Messias de Souza de 21 anos, dizendo que o carro dele estava estragado e que precisaria da ajuda dela.

A vítima acreditando no agressor, saiu com ele em uma motocicleta, neste momento, Wesley começou a dizer que ela estava traindo-o e queria acabar com sua vida, nem que isso custasse a vida dele também.

O homem levou a vítima para avenida Jefferson Salomão sentido ao balneário municipal e nas margens da avenida começou desferir chutes e socos na vítima, ferindo-a no braço direito, no pescoço e nas duas pernas. A mulher conseguiu correr e fugir sendo socorrida por uma pessoa que passava de moto.

Lizianny requereu medida protetiva contra o autor.