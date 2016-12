Marília Mendonça rebate críticas sobre corpo: 'Eu canto, não subo na passarela'

Uma das grandes atrações da música sertaneja, Marília Mendonça disse que não pretende mudar a aparência e afirmou que quer se tornar um exemplo de valorização do corpo como ele é naturalmente. "Nada na minha vida é imposto! Não sou obrigada a ser magra, me render a modinhas para ser feliz. Eu canto, não subo na passarela. Inventam um padrão e as pessoas têm de seguir. Isso é um absurdo. Você tem de fazer e ser como quiser. Talento não tem relação com balança ou roupa, e se você o tem será aceita pelo seu trabalho. Isso vale para todas as áreas. Agora, se a pessoa quiser mudar por ela, ok!", declarou ela, que cantou descalça no "Domingão do Faustão".

A cantora contou ainda se já sofreu preconceito por não ser magra: "Eu não estou nem aí! Gente, a pessoa tem de estar bem com ela própria, aí sim fica bem com os outros e não para os outros. Se cada um tem DNA diferente, porque que teria de ser sempre magra? Sou feliz e quero, sim, que as pessoas me vejam como exemplo. Se um dia resolver emagrecer, será por vontade própria e não porque faz bem para minha imagem".

Questionada sobre o tipo de roupa que gosta de vestir, Marília falou que prefere looks confortáveis, assim como o que usou no "Caldeirão de Ouro". "É um saco usar algo e ficar puxando aqui e ali", explicou a artista, revelando que usa pouca maquiagem para não mudar a aparência: "Quando olho no espelho preciso ver a mim e não enxergar outra pessoa".

'Nunca tive problemas com homem', diz cantora

Depois de ficar famosa, Marília - amiga da dupla Maiara e Maraisa, que negaram desentendimento e nunca se interessaram pelo mesmo homem -, respondeu se o assédio masculino aumentou. "Para falar a verdade, nunca tive problemas com homem. Nunca passei vontade e sempre escolhi, nunca me deixei ser escolhida. Passei perrengue como qualquer pessoa, fui traída e traí também, coisas da vida. É natural que o assédio aumente quando se ganha visibilidade, mas já tenho meu eleito!", disparou a intérprete do hit "Infiel".