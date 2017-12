Marina Silva lança pré-candidatura à presidência neste sábado em Brasília

Neste sábado, 2, a pré-candidatura de Marina Silva à presidência da República será apresentada oficialmente, em Brasília, com a participação de simpatizantes e filiados de todas as regiões do Brasil. O Elo da Rede Sustentabilidade no Mato Grosso do Sul estará representado pela advogada Tatiana Ujacow.

Tatiana Ujacow vai entregar para a pré-candidata Marina Silva uma carta de apoio à sua candidatura para concorrer ao pleito do próximo ano. Além disso, a dirigente estadual vai acertar detalhes sobre a vinda de Marina Silva ao Estado no próximo ano, com data a ser confirmada possivelmente no mês de fevereiro.

O Elo Estadual produziu a moção de apoio durante a conferência estadual que foi realizada em 25 de novembro que será entregue para a pré-candidata amanhã. Todos os membros da executiva estadual puderam opinar no documento que expressa o porquê do apoio à Marina, bem como as qualidades que a pré-candidata tem para conduzir os rumos políticos da nação como, por exemplo, capacidade de mediação, ouvir e saber agir sem pregar salvadorismo da pátria como outras pré-candidaturas tem apresentado sem, sequer, saber o cenário do raio-x do País.

Em relação ao Mato Grosso do Sul, a Rede já definiu que trabalha por candidatura própria ao governo do Estado tendo em vista o preparo do seu quadro de filiados. Nomes ainda estão sendo definidos, tanto ao governo quanto no senado e legislativos federal e estadual.