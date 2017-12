Marinha da Argentina expressa

A Marinha da Argentina expressou neste sábado sua "tremenda dor" pela perda dos 44 tripulantes do submarino ARA San Juan, que desapareceu no dia 15 de novembro.

"O ambiente externo, o tempo transcorrido e a falta de qualquer evidência impedem sustentar um cenário compatível com a vida humana", disse o porta-voz da Marinha, capitão Enrique Balbi.

"Nesse momento de tremenda dor que afeta todos os argentinos, a Marinha reitera categoricamente seu compromisso de continuar com a busca do submarino até esgotar todos os meios ao nosso alcance", completou o porta-voz.

Além disso, Balbi afirmou que a Marinha seguirá acompanhando os familiares dos tripulantes e auxiliando sem suas necessidades, sem um limite de tempo, nesse momento de dor e perda para todos.

Balbi confirmou que ainda não foi possível localizar o submarino, que fez seu último contato no dia 15 de novembro, quando estava a cerca de 430 quilômetros do litoral argentino.

O porta-voz reiterou que as buscas continuarão, mas explicou que a Marinha encerrou na quinta-feira a fase inicial do trabalho, no qual havia a possibilidade de encontrar os tripulantes com vida.

"Essa decisão foi tomada após uma rigorosa análise da Marinha a partir de todas informações e dados obtidos por meios próprios, e também os provenientes de outros países e agências, tanto civis como militares", explicou o porta-voz.

Balbi indicou que as tarefas de busca focarão no envio de um equipamento remoto russo até uma profundidade de 447 metros, um ponto onde um sensor detectou um "contato". A imagem captada por ele foi identificada como uma "deformação" de 66 metros de comprimento.

Há outros três pontos de contato para aonde a Marinha da Argentina enviará submersíveis no domingo para descobrir se eles correspondem ou não ao ARA San Juan.