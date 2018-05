Marquinhos aprova construção de “novo” Marco Zero

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sancionou nesta sexta-feira (18) a criação de um novo Marco Zero. O monumento é também é conhecido como “Carro Boi”, e está localizado na no cruzamento da avenida Fernando Corrêa da Costa com a avenida Presidente Ernesto Geisel, centro de Campo Grande.

O Diário Oficial regulamenta que o município construirá o Marco com concreto e uma chapa de bronze no topo. O projeto de lei foi criado pelo vereador Wellington de Oliveira (PSDB)com objetivo de ressaltar as raízes da cidade.

O local é indicado pelas coordenadas geográficas do Marco Zero do município que são Latitude (S): 20º28’13,40737”, Longitude (W): 54º 37’25,87099”, UTM (N) 7734665,656 m e UTM (E) 747864, 760 m.

O Marco Zero é o nome dado ao local de fundação da cidade e estabelece as distâncias relativas do município. A ferramenta é utilizada para definir com precisão o espaço do SGB (Sistema Geodésico Brasileiro). A chapa de fero fixada nos marcos serve para marcar as informações de latitude, longitude e altitude de determinado local.